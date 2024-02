Marina Ramos/Câmara dos Deputados A escolha do deputado foi unânime na reunião da bancada petista, realizada nesta terça





O deputado federal Odair Cunha (PT-MG) foi eleito hoje (6) como novo líder da bancada de seu partido na Câmara dos Deputados . Ele substituirá Zeca Dirceu (PT-PR), liderança do partido no ano passado. Ambos fazem parte da Construindo um Novo Brasil (CNB), corrente majoritária da sigla.





É o quinto mandato de Cunha como deputado federal, que teve sua primeira vez na legislatura o ano de 2002. Se formou em direito e foi presidente estadual de seu partido em 2013, além de ter coordenado a campanha de Fernando Pimentel para o governo em 2014, onde atuou como secretário de Estado de Governo (Segov) até o ano de 2018.

O Congresso Nacional iniciou o ano legislativo ontem (5) após dois meses de recesso das atividades. A cerimônia foi destacada pela leitura da mensagem presidencial e pela ênfase, por parte dos presidentes da Casa, na autonomia parlamentar e na contribuição do Legislativo para a elaboração do orçamento, em meio a tensões com o Executivo.