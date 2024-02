Reprodução/Estação Net Rio Público fica preso em cinema no RJ após funcionários esquecerem da última sessão e irem embora

No último sábado (27), um grupo de cerca de 40 pessoas ficou preso no cinema após a equipe de funcionários se esquecer da última sessão. Curiosamente, isso aconteceu após a exibiçã do filme “Os rejeitados” no cinema Estação Net, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

“23h40. Estamos todos aqui no cinema Estação Net, Botafogo. Estamos presos aqui. Viemos assistir “Os rejeitados” e simplesmente os funcionários foram embora e trancaram todos que estavam assistindo “Os rejeitados” no cinema. Tem um grupo aqui dentro, preso, nesse cinema. Isso é absurdo. Isso é absolutamente absurdo. Estamos trancados, chamando a Polícia, os Bombeiros, porque o Grupo Estação Net trancou todos dentro do cinema. E a gente não consegue sair”, contou o professor de geografia Marcelo Alonso, pelas redes sociais.

Nas redes, os clientes afirmam que, quando o filme acabou, as luzes da sala não se acenderam. Com isso, eles tiveram que sair no escuro da sala e, quando chegaram ao saguão, viram que o estabelecimento estava fechado, com as grades impedindo a saída e as luzes apagadas.

Além de acionarem os Bombeiros e a Polícia Militar, alguns dos clientes também pediram ajuda para quem passava pela Rua Voluntários da Pátria.

O caso foi se espalhando pelas ruas até chegar em outro cinema, gerenciado pelo mesmo grupo. Por sorte, os funcionários estavam lá e voltaram para soltar os clientes que ficaram presos. Com isso, quando a Polícia chegou, a ocorrência não foi registrada.

À CNN, os representantes do grupo de cinema informaram que a gerente foi suspensa por cinco dias, e que estão apurando o que a levou a cometer esse erro.

“Em 40 anos de existência do grupo, que tem três cinemas, e 13 salas, isso nunca aconteceu. Nos protocolos para fechamento do estabelecimento existe a orientação para que o funcionário faça uma ronda em todo o local, inclusive banheiros, antes de apagar as luzes. A gerente admitiu que não fez isso. A gente sabe que não foi por mal, mas temos que entender tudo que aconteceu”, explicou a diretora executiva, Adriana Rattes.

A direção do cinema também estuda como “melhorar os procedimentos” e está em busca dos clientes que estavam na sessão para se desculpar e oferecer, como forma de compensação, um convite cortesia, com direito a acompanhante.

“Temos que explicar, pedir desculpas, já que foi muito desagradável e grave”, concluiu Rattes.

Até o momento, o Sindicato dos Exibidores do Estado do Rio de Janeiro não se pronunciou sobre o caso.