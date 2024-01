Wiki Imagens Prédio da Abin

A Polícia Federal (PF) apura se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) produziu dossiês envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e se monitorou o ministro da Educação, Camilo Santana, durante seu mandato como governador do Ceará.

Foram descobertas anotações de operações na Abin que envolvem os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com agentes, o documento aponta uma tentativa de relacionar os integrantes da Corte a uma facção criminosa com o intuito de difundir notícias falsas.

Também foram descobertos indícios de que a Abin estava monitorano Camilo Santana quando era governador do Ceará. Em 2021, policiais flagraram integrantes da Abin operando drones que sobrevoavam a residência de Santana em Fortaleza. Foi instaurado um processo administrativo contra dois servidores, mas o caso foi arquivado.

Até o momento, a Abin não se manifestou.

Entenda a Operação First Mile

A Polícia Federal realiza uma operação nesta quinta-feira (25) que mira o deputado federal Alexandre Ramagem (PL) , sete policiais federais e três servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sob a acusação de suposto monitoramento ilegal realizado pela Abin durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a PF, a Abin utilizou um programa secreto chamado FirstMile para monitorar a localização de pessoas pré-determinadas por meio de seus celulares.