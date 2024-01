Reprodução/TV Globo Sol

A cidade do Rio de Janeiro se prepara para enfrentar um dia de intenso calor , com temperatura máxima prevista de 42 graus nesta quarta-feira (17), de acordo com informações do Alerta Rio, o sistema de alerta da prefeitura. Após uma breve redução nas temperaturas no fim de semana, quando parte da capital e da Baixada Fluminense foi impactada por fortes chuvas , a semana segue com sol forte e temperaturas elevadas.

Na terça-feira, Guaratiba, localizada na Zona Oeste do Rio, registrou a mais alta temperatura deste verão, que teve início em 22 de dezembro, alcançando 40,7 graus. No dia anterior, a mesma região havia sido a recordista de sensação térmica mais elevada desta estação, atingindo 58,4 graus.

Hoje, o céu pode variar entre parcialmente nublado e claro, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos, ocasionalmente moderados, e as temperaturas permanecerão elevadas, com uma mínima prevista de 24 graus.

Segundo o Alerta Rio, na quinta e sexta-feira, a formação de um sistema de baixa pressão no oceano resultará em tempo instável, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte entre a tarde e a noite, acompanhadas por raios. As chuvas podem ultrapassar 25 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas apresentarão um declínio acentuado, e os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes, com velocidades de até 76 km/h.

A previsão de chuva se estende para o fim de semana. No sábado, instabilidades associadas ao deslocamento do sistema de baixa pressão no oceano influenciarão em pancadas de chuva moderada a forte a partir da manhã, acompanhadas por raios. A chuva pode superar 25 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. No domingo, a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento, podendo ultrapassar 10 mm/h em pelo menos um ponto.

Confira a previsão detalhada para a cidade do Rio, segundo o Alerta Rio: