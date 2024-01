Reprodução Inmet Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade nesta quarta-feira (17) para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina devido aos extremos climáticos e fortes chuvas em quase todo o país. O alerta, indicando grande perigo, estende-se até o final do dia.

De acordo com o MetSul Meteorologia, o Brasil experimentará chuvas intensas ao longo dos próximos dez dias, com o Inmet prevendo fortes precipitações até às 10h desta quarta. A maior parte do país será afetada, mas o litoral Nordeste e Sudeste estão fora do alerta.

O alerta vermelho do Inmet significa grande perigo, indicando chuvas superiores a 100 mm/dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. Há previsão de riscos em edificações, cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. A porção sul do Rio Grande do Sul será mais impactada, com o alerta até 00h, enquanto o aviso relacionado à parte central termina às 12h.

Em Porto Alegre, a temperatura varia de 21°C a 23°C nesta quarta-feira, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para agir diante do alerta, o Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos, proteger documentos em caso de enxurrada, procurar abrigo em situações de perigo e obter informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.

O alerta laranja indica perigo para as regiões afetadas, com tempestades previstas até 10h desta quarta-feira. Já o alerta amarelo, indicando perigo potencial, afeta grande parte do Brasil até 10h. Ambos apresentam riscos como chuvas intensas, ventos fortes, queda de granizo e possíveis cortes de energia elétrica.

O alerta indica chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Quanto ao tempo, Florianópolis terá máxima de 28°C e mínima de 22°C, com trovoadas à tarde e à noite. Devido a um Centro de Baixa Pressão, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e Paraná terão chuvas fortes ao longo da semana.

O alerta amarelo afeta diversas regiões do Brasil, com chuvas intensas até 10h da quarta-feira. Em São Paulo, as temperaturas variam de 34°C a 24°C, com pancadas de chuva isoladas. Brasília e Cuiabá seguem padrão semelhante, enquanto em Manaus há previsão de pancadas de chuva com máxima de 33°C e mínima de 25°C.

No Rio de Janeiro, a tendência é de diminuição das chuvas a partir da manhã de quinta-feira, com substituição por um padrão mais quente e chuvas mais isoladas. Na quarta-feira, a previsão é de poucas nuvens, com máxima de 39°C e mínima de 24°C.

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos explica que o clima é influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e sistemas frontais, resultando em chuvas que se deslocam por até cinco dias. Apesar dos indicativos de chuva para o sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro devem ter elevação na temperatura durante o verão.

Como agir?

Veja as instruções do Inmet para alertas de grande perigo: