Divulgação Tiroteio iniciou no final da madrugada desta quarta-feira

Em um confronto entre a Polícia Militar e criminosos , no bairro de Vigário Geral , zona norte do Rio de Janeiro , os passageiros do ramal de Saracuruna da Supervia deitaram no chão dos vagões para se protegerem dos tiros, enquanto outros decidiram abandonar o trem, percorrendo a linha férrea, nesta quarta-feira (27).

A SuperVia informou que o ramal ferroviário opera apenas entre a Central do Brasil e a Penha, com as demais estações fechadas.

🚨 POLICIAL MILITAR BALEADO



Operação da Polícia Militar acontece desde cedo em Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, Zona Norte do Rio.



Um policial foi baleado e ñ resistiu.

Os tiroteios iniciaram no final da madrugada, mobilizando não apenas a Polícia Militar, mas também o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE ), o Batalhão de Rondas e Controle de Multidão (RECOM) , e o Regimento de Polícia Montada (RPMont) , que atuam em ambos sentidos de diferentes pontos da Avenida Brasil.

No desenrolar do confronto, três policiais foram baleados, e um deles não resistiu aos ferimentos.

🚨AGORA: Um Policial Militar morreu e dois ficaram feridos durante confronto com criminosos nas comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio.



O ramal está operando apenas entre a Central do Brasil e a Penha. As demais estações estão fechadas.

O sargento Leonardo Maciel da Rocha foi atingido na cabeça enquanto estava no blindado, sendo o disparo direcionado pela seteira, uma abertura no veículo usado pelos policiais para atirar.

Apesar de ser conduzido ao Hospital Getúlio Vargas , o agente não resistiu aos ferimentos.

Outro policial, atingido por um disparo, foi submetido a uma cirurgia às 8:30, enquanto um terceiro foi alvo de um tiro de raspão durante um ataque a uma viatura na Rua dos Democráticos. Segundo a PMRJ, o estado do segundo policial é estável.