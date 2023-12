Divulgação/PRF Polícia Rodoviária Federal





Entre os dias 22 e 25 de dezembro de 2023, uma operação intensiva foi realizada nas rodovias federais do Rio de Janeiro com o objetivo de fiscalizar e garantir a segurança durante o período natalino.

No entanto, os resultados revelam um cenário preocupante, com aumento significativo no número de acidentes e ultrapassagens perigosas em comparação ao mesmo período de 2022.

Os dados apontam que foram registrados 83 acidentes durante a operação, resultando em 103 pessoas feridas e três óbitos. Comparativamente, em 2022, foram registrados 56 acidentes e 71 feridos no mesmo período.

Uma das preocupações destacadas é o número recorde de ultrapassagens perigosas, totalizando 673 registros e 1.452 autuações.

Essa conduta imprudente contribuiu para o aumento dos acidentes e representa um grave risco para todos os usuários das rodovias.

Durante a operação, foram fiscalizados pelo menos 1.839 veículos, e 196 testes de bafômetro foram realizados, resultando em 37 autuações por alcoolemia.

Além disso, 2.142 pessoas foram notificadas por diversas infrações, demonstrando a abrangência das ações de fiscalização.





As principais autuações incluem casos de alcoolemia, com 37 registros, condutores ou passageiros sem capacete (134 autuações), condutores sem cinto de segurança (341 autuações), passageiros sem cinto de segurança (137 autuações), crianças sem dispositivo de retenção (25 autuações), condutores manuseando celular (124 autuações) e ultrapassagens proibidas, com 673 casos.