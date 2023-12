João Laet / Agência O Dia Réveillon de Copacabana reuniu 2 milhões de pessoas na útlima edição

A queima de fogos em Copacabana, tradicional no Rio de Janeiro, contará com câmeras de reconhecimento facial instaladas por toda a orla. O intuito é identificar foragidos da Justiça.

A medida foi informada pelo Governo do Estado e pela prefeitura da cidade , durante uma entrevista coletiva conjunta, onde também foi apresentado o planejamento das operações para o evento.

“Essas câmeras têm a capacidade de identificar placas de veículos e a identificação facial, com cruzamento com o banco de dados de mandados de prisão. Essa informação vai chegar no nosso Centro Integrado de Comando e Controle e vai permitir que os policiais sejam informados, na ponta da linha, sobre veículos roubados e furtados, além de criminosos foragidos da Justiça”, destacou o representante da PM.

As câmeras de reconhecimento facial atendem um pedido das autoridades para que o evento conte com mais segurança. Serão 61 torres , 800 grades , 150 detectores de metal e 15 lanternas do tipo holofote . A Polícia Militar será responsável por controlar o acesso e realizar a revista em todos os pontos espalhados pela cidade . O contingente de policiais será 11% superior ao apresentado em 2022.

A Polícia Civil terá 3,6 mil agentes de plantão nas delegacias durante o réveillon, com um destaque para na Zona Sul, especialmente nas proximidades da orla de Copacabana. As delegacias especializadas e a Justiça estarão de funcionamento em esquema de plantão.

Como será a festa

A queima de fogos terá duração de 12 minutos na praia de Copacabana , principal palco, mas também será realizada em outros 12 pontos da cidade: Praia de Ramos , Flamengo , Penha , Parque Madureira , Praia de Sepetiba , Ilha do Governador , Ilha de Paquetá , Praça Mauá e Bangu .

Em Copacabana, serão 10 balsas espalhadas pela orla, além de maestro, orquestra sinfônica e um espetáculo com 800 drones . Haverá ainda dois palcos, localizados nas proximidades do hotel Copacabana Palace, sendo um posicionado para a praia de Copacabana e outro para a praia do Leme.

No primeiro palco, nomes como Ludmilla , Luísa Sonza , Gloria Groove , Nattan e a escola de samba Imperatriz Leopoldinense , irão embalar o público. O outro palco será dedicado ao samba e contará com apresentações de Jorge Aragão , Teresa Cristina , Diogo Nogueira , Belo e Unidos do Viradouro .

Lei seca com mais equipamentos

A operação da Lei Seca irá funcionar em um horário diferenciado e com equipamento reforçado. Serão quatro drones com capacidade de reconhecimento facial auxiliando as equipes. O objetivo é flagrar motoristas embriagados que tentam driblar a fiscalização, trocando de lugar com o passageiro antes de passar pela fiscalização, por exemplo. Os agentes esperam que a operação comece bem antes do show, já no fim da tarde do dia 31.