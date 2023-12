Reprodução Previsão do tempo

A previsão do tempo para a última semana de 2023 mostra uma diminuição das chuvas na região Sul e um aumento de temporais no Sudeste.

Veja como fica o tempo nas cinco regiões do país e os alertas meteorológicos.

Sul

De acordo com o Metsul, após o sol e calor acompanhados de chuva isolada do feriado de Natal, a nebulosidade aumenta na região Sul a partir desta tarça-feira (26). O restante da semana terá vários dias com sol e instabilidade, por conta de uma frente fria que precederá uma massa de ar mais frio para esta época do ano que vai chegar durante o feriado de Ano-Novo, trazendo temperatura baixa para os padrões climatológicos da virada de ano.

Sudeste

O Climatempo aponta que uma frente fria avança em direção ao Sudeste e provoca o aumento das condições de chuva sobre parte da região. A nebulosidade aumenta no litoral de São Paulo, na região da Zona da Mata em Minas Gerais e no sul do Espírito Santo e há risco de temporais. Os ventos aumentam ao longo do dia no litoral norte paulista e no sul do Rio de Janeiro. Não chove no extremo norte e nordeste de Minas, mas, nas demais regiões, pode chover em forma de pancadas durante à tarde.

Centro-Oeste

Uma onda de baixa pressão no Paraguai, ajuda aumentar a umidade em Mato Grosso do Sul. As pancadas de chuva podem ocorrer de manhã na divisa do estado com Mato Grosso e Goiáis e há risco de temporal. Nas demais áreas, será uma terça-feira (26) de sol, temperaturas altas e pancadas fortes, principalmente entre a tarde e a noite.

Nordeste

Os ventos que sopram do mar contra a costa aumentam a umidade no litoral e norte do Ceará, no leste do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As capitais, Fortaleza, Natal e João Pessoa, podem receber chuva a qualquer momento do dia. Chove fraco em Maceió e Salvador. A maior parte da região continua sem chuva e umidade relativa do ar fica baixa no sul do Maranhão, Piauí e norte da Bahia.

Norte

O sudoeste do Amazonas e o estado do Acre, continuam com alerta de temporal nesta terça-feira. Dia instável com chuva forte a qualquer momento. A chuva já pode começar no final da manhã em Manaus e ganha força à tarde. Não chove em Palmas, no Tocantins, mas, todas as demais capitais da região podem receber pancadas moderadas a forte.

Alertas meteorológicos

O Climatempo também chamou a atenção para alguns alertas meteorológicos ao redor do país.

- Alerta de temporais com raios e ventos variando entre 71 a 90 km/h na Zona da Mata, em Minas, no interior e norte do RJ, no sul de Minas e nordeste de SP;

- Rajadas de vento variando de 51 a 70 km/h no leste e sul de SC, no litoral do RS, litoral norte de SP, litoral e sul do RJ;

- Umidade relativa do ar em ATENÇÃO - abaixo de 30% no extremo oeste do RS, no sul do MA, leste do TO, sul do PI e norte e oeste da BA;

- Ressaca à noite entre Chuí (RS) a Florianópolis (SC): ondas de 2,5 a 3,0 metros de altura;

- Mar agitado em São Paulo e no Rio De Janeiro;

- Atenção para pancadas moderadas a forte, com raios e ventos variando entre 51 a 70 km/h, no interior de SP, no DF, centro-norte de MT, estado de RO, leste do AM, sudoeste do PA, centro e Triângulo de MG, centro e leste de MS;

- Ventos de 40 a 50 km/h no centro-norte e leste de SP, leste de MG, sul da BA e na costa norte do Nordeste;

- Chuva moderada na faixa leste do Nordeste;

- Alerta de temporais com raios e ventos variando entre 71 a 90 km/h no centro-oeste do AM, extremo norte de MS, sul de GO e de MT e no AC.