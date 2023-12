Reprodução CNN Brasil - 10.12.2023 Javier Milei toma posse como presidente da Argentina no início de dezembro





Nesta terça-feira (26), o governo do presidente argentino, Javier Milei, anunciou que não renovará o contrato de aproximadamente 7 mil funcionários novatos (com menos de um ano de serviço) da administração central do Poder Executivo, organizações descentralizadas do Estado, empresas públicas e corporações de estatais.

A medida é parte do “Plano Motosserra”, anunciado por Milei para desregular a economia do país vizinho que inclui a desvalorização do peso, redução de subsídios e cancelamento de licitações.





Trabalhadores que preencham cotas para pessoas trans e deficientes previstas por lei não estão no “pacote de demissões”. De acordo com o Clarín, maior conglomerado de mídia da Argentina, o governo estuda a possibilidade de congelar e reduzir salários de altos funcionários públicos em até 15%.

Também pode haver exceções caso os responsáveis pelos setores administrativos exijam que os contratados após 1º de janeiro de 2023 permaneçam em seus cargos, estendendo os contratos em até 90 dias, apresentando justificativas para cada caso ao Chefe de Gabinete.