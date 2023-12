Arquivo pessoal Jorge Perlingeiro hospitalizado após assalto no Rio de Janeiro

Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), fraturou o ombro direito após sofrer um assalto na orla da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, na manhã deste sábado (16).

Três homens roubaram o cordão do carnavalesco, que ainda foi empurrado. O presidente da Liesa, que tem 78 anos, passou mal após o ocorrido e deu entrada no pronto socorro da Unimed-Rio, com quadro de pressão arterial elevada.





Segundo o boletim médico da unidade, Jorge apresenta boas condições clínicas e a fratura não demandará intervenção cirúrgica. "A expectativa é de alta para casa, para acompanhamento ambulatorial e sob uso de analgésicos". Quando socorrido, Perlingeiro relatou dores no peito, no braço e na boca, em decorrência da queda.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. "Os agentes realizam diligências no local do crime e coletam informações para identificar os autores", destacou em nota. As informações são do Globo.