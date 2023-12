Arquivo pessoal Jorge Perlingeiro hospitalizado após assalto no Rio de Janeiro

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, 78 anos, foi vítima de um assalto enquanto caminhava pela orla da praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, na manhã deste sábado (16).

Jorge foi atacado por três criminosos, teve seu cordão roubado, foi empurrado pelos assaltantes e acabou caindo no chão, o que o deixou muito nervoso. Com a situação, ele acabou passando mal no local.





Ele, que sofre com pressão alta, precisou ser socorrido para um pronto-socorro na região. As informações são do G1.

O carnavalesco foi levado à unidade de saúde por amigos reclamando de dores no peito, no braço e na boca, local que teve um corte por conta da queda no chão. Perlingeiro vai passar por exames no hospital.