Reprodução/rede social Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro registrou sete afogamentos neste fim de semana

Três pessoas se afogaram no mar da praia de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência ocorreu por volta das 10h30 na Avenida Vieira Solto, na altura da rua Farme de Amoedo. Duas pessoas foram resgatadas. Um adolescentede 16 anos está desaparecido.



O boletim mais recente da corporação, das 17h05 minutos, informa que o adolescente ainda não foi encontrado. A corporação mobilizou um helicóptero, drone e jet ski para auxiliar nas buscas, que seguem em andamento.

Além da ocorrência na Zona Sul , afogamentos também foram chamados para resgate em Maricá , na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis , os bombeiros foram chamados para atender um desaparecimento no mar. Uma embarcação encontrou um corpo boiando perto do Iate Clube Aquidabã , mas não há informações se é a mesma vítima.

Já são pelo menos sete ocorrências de afogamento registradas pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro de sexta até domingo.

Na última sexta-feira, a Marinha emitiu alerta de ressaca para a região do Rio de Janeiro até o fim da segunda-feira. Ondas de até 3,5 metros de altura podem atingir a região costeira do Estado.

A recomendação da Prefeitura do Rio é que o banho de mar e a prática de esportes aquáticos sejam evitados durante o período de ressaca. A visita à mirantes, locais próximos ao mar e o tráfego de bicicletas devem ser evitados caso as ondas atinjam a ciclovia.

Em caso de afogamentos , a recomendação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 .