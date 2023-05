Eduardo Paes (PSD) vai chegar à eleição do ano que vem com um reforço no telhado. O prefeito carioca foi absolvido no processo em que era acusado de ter recebido uma suposta doação de campanha irregular da Odebrecht, no valor de R$ 650 mil. A denúncia havia sido apresentada com base em delação premiada — porém a defesa nunca teve acesso ao infame sistema Drousys. O próprio Ministério Público acabou se manifestando pela extinção da ação penal.