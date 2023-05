Reprodução/TV Globo - 16.05.2023 Idosa morreu após ser arremessada de ônibus

Uma idosa, cadeirante, de 82 anos, morreu após ser arremessada de um ônibus no Rio de Janeiro. Bernadete Augusto dos Santos e a filha, que ainda está internada, foram lançadas para fora do transporte público em uma curva, no Centro da cidade . O acidente ocorreu na noite de domingo (14). A idosa voltava para casa após comemorar o Dia das Mães .

Segundo relatos do filho de Bernadete, após caírem fora do ônibus, o motorista não prestou socorro às vitimas.

Logo depois, a idosa e a filha foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e elas foram levadas para o hospital um hospital da região. No entanto, com uma fratura na bacia, a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu na noite desta segunda-feira (15).

A filha, Solange Pedro dos Santos, teve traumatismo craniano, mas, apesar disso, o estado de saúde dela é estável.

Caso que se repete



Uma mulher morreu, em março, após também cair de um ônibus na cidade carioca. Uma câmera de segurança registrou a queda de Juliane Campelo da Silva Layana, de 31 anos, do veículo. Juliane também foi arremessada para fora do transporte público em uma curva.

