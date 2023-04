Reprodução Helen Perrone morreu depois de ser baleada durante uma perseguição entre PMs e criminosos na Avenida Brasil

Uma mulher, identificada como Helen Bitencourt Perrone, morreu na tarde deste sábado (29) após ser baleada durante uma perseguição entre policiais militares e criminosos na Avenida Brasil, altura de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar instaurou um procedimento interno para apurar o caso.

Segundo a corporação, agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo na Avenida Brasil na madrugada deste sábado (29). De acordo com o comando da unidade, os policiais estavam patrulhando a região quando foram informados por uma vítima que seu veículo havia sido roubado por criminosos armados, que seguiram sentido a Rodovia Rio-Santos.

A PM informou que, durante a tentativa de abordagem, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram, dando início a um confronto. Depois que a troca de tiros terminou, os bandidos se envolveram em um acidente de trânsito e fugiram acessando uma área de mata, conforme disse a corporação.

No interior do veículo abandonado foram encontrados uma pistola, dois carregadores, um porta carregador, um relógio, um aparelho de telefone celular, uma carteira e cartões de banco.

Posteriormente, os agentes foram informados por policiais do 27° BPM (Santa Cruz) que uma vítima de disparo de arma de fogo havia dado entrada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Helen Perrone deu entrada na unidade com quadro grave, passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde deste sábado (29). Júlio Calmon, concunhado da vítima, escreveu em sua rede social que o tiro que acertou Helen partiu da arma dos policiais. A mulher voltava de um aniversário de 15 anos realizado na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio.

"A violência do dia a dia está aí até atingir alguém próximo. Hoje é a Hellen, mãe de uma adolescente e mulher do meu cunhado. Tudo porque a PM dá tiros a esmo na Av. Brasil. É isso: todo mundo sabe e ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão démodé. Mais uma cidadã morta por quem deveria proteger. E dizem que ela existe para ajudar", postou.

A PM ressaltou que o comando do BPVE instaurou um procedimento apuratório interno para analisar se o tiro que atingiu a vítima partiu dos policiais responsáveis pela ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). Os agentes realizam diligências para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer todos os fatos.

Prisão de suspeitos do roubo

Uma dupla, suspeita de pertencer ao grupo que roubou o automóvel envolvido na perseguição pela Avenida Brasil, foi presa na manhã deste sábado (29) em uma região de mata da Rodovia Rio-Santos.

A prisão foi realizada por agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) que realizaram buscas pela região. Os presos foram levados para a 165ª DP (Mangaratiba), onde o caso foi registrado.