Reprodução Bombeiros atuam no combate a um incêndio em prédio na região do Belém, Zona Leste de São Paulo

Um incêndio atingiu uma fábrica no bairro do Belém, a Zona Leste de São Paulo, no início da noite deste sábado (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 viaturas estão empenhadas em combater as chamas, que tiverm início por volta das 19h:40.

Equipes em combate!!! pic.twitter.com/NL4knarYYs — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 29, 2023

A corporação informou que fogo no local é intenso. Não há confirmação de vítimas.

Matéria em atualização*