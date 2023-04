Reprodução: 29.04.2023 Felipe Louzada foi abraçado antes de ser assassinado em shopping da Taquara

Nas redes sociais, circulam imagens chocantes do momento em que Felipe Oliveira Louzada, de 28 anos, foi assassinado dentro do Taquara Plaza Shopping , localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (28).

As câmeras de segurança do segundo piso do estabelecimento registraram a vítima sendo abraçada por um dos suspeitos enquanto descia por uma escada rolante.

Homem é abraçado por suspeito antes de ser assassinado em shopping da Taquara.



Crédito: Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/tQxlto5nZ5 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2023

No entanto, em um instante, um segundo homem se aproxima por trás e dispara tiros contra Louzada, que cai da escada até o primeiro piso do shopping.

De acordo com as informações, pelo menos três indivíduos abordaram a vítima antes do ataque, e todos conseguiram fugir após o crime. Ainda segundo testemunhas, os disparos causaram muita correria e pânico entre os clientes que estavam no local.

Após o crime, o 18º Batalhão de Polícia Militar foi acionado e enviou equipes para isolar a área e iniciar a perícia. A estrada Rodrigues Caldas precisou ser interditada até 20h40.

A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu o caso e já iniciou as investigações. Imagens das câmeras de segurança do shopping serão analisadas para ajudar na identificação dos suspeitos e na apuração da motivação do crime.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.