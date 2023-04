Divulgação Polícia Militar apreende mulher com quatro fuzis na mala na Rodoviária do Rio

Na manhã desta sexta-feira (14), o Batalhão de Polícia Turística (BPTur) apreendeu quatro fuzis que estavam na mala de Gabriela Vicente Neves, de 22 anos, que desembarcou na Rodoviária do Rio .

Segundo a Polícia Militar, as armas tinham como destino o Complexo do Alemão , na Zona Norte da cidade.

Os policiais desconfiaram de Gabriela após uma ordem de parada para uma busca pessoal, pois ela demonstrou um comportamento extremamente nervoso.

Gabriela afirmou que havia acabado de chegar de Belo Horizonte e que havia recebido a orientação de levar as armas para o conjunto de favelas.

Por portar ilegalmente as armas de fogo, Gabriela foi presa e o caso foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.