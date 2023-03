Reprodução - 23.03.2023 Leo 41, um dos chefes do tráfico de drogas do Pará

Ao menos 11 pessoas morreram, entre elas Leonardo Costa Araújo, traficante apontado como chefe do tráfico de drogas no estado do Pará. O Leo 41 , como era conhecido, estava foragido, desde 2019, e era o alvo principal da operação deflagrada nesta quinta-feira (23) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Além dos mortos na ação, há relatos de feridos, entre elas duas moradoras idosas, e de intensos tiroteios.

De acordo com os agentes, Leo 41 é um dos traficantes responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, mais de 40 agentes de segurança pública no Pará.

Além de Leo 41, os policiais também buscam por outros chefes do Comando Vermelho do Rio que orquestraram e participam da guerra que atinge comunidades na Zona Oeste do Rio e do assalto ao Village Mall, na Barra da Tijuca. Há mandados de prisão e de busca e apreensão.

Cerca de 80 agentes participam da ação que conta com a participação da Subsecretaria de Inteligencia (RJ), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil e policiais do estado do Pará.

Segundo moradores, os intensos tiroteios atingem principalmente as regiões de Itaoca e Palmeiras.

