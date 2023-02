Divulgação/OAB Rio de Janeiro Prédio foi evacuado após ameaça de bomba na sede da OAB no Rio

O prédio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio de Janeiro (RJ) foi evacuado no começo da tarde desta quarta-feira (15) após uma ameaça de bomba. Segundo a entidade, um bilhete foi encontrado no banheiro do 7º andar notificando a presença do artefato.

A OAB logo acionou a Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas para fazerem varreduras no prédio. O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, informou que duas caixas suspeitas foram encontradas. Uma foi localizada no sétimo andar e outra em um elevador.

As mais de 300 pessoas deixaram o local, o que obrigou a suspensão das atividades da OAB. Reuniões e eventos marcados para hoje devem ser adiados para a próxima semana.

Um grupo de advogados estavam reunidos no 7º andar para debater procedimento disciplinares da categoria. Já no 4º andar era realizada uma sessão solene, com participação de 150 pessoas, para a entrega das carteiras de novos advogados.

A Polícia Civil também foi acionada e deve colher depoimentos ainda nesta quarta-feira. Ainda não há informações sobre suspeitos.