Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Lula e Geraldo Alckmin

Nesta quarta-feira (15), o governo Lula anunciou que dispensou o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes do comitê-executivo da Câmara de Comércio Exterior ( Camex ).

O órgão é vinculado ao Ministério da Fazenda e é responsável por formular e implementar ações ligadas ao comércio exterior do país, como as mudanças nas alíquotas de importação e estratégias que visam atrair investimento externo para o país.

O atual senador, Marcos Pontes, e Garnier foram nomeados para a Camex pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Veja quem foi quais foram os dois economistas ligados ao PT e à Presidência indicados para as vagas:

Rodrigo Alves Teixeira, analista de carreira do Banco Central e atual membro da Secretaria Especial de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil;

Bruno Moretti, economista e ex-assessor da liderança do PT no Senado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.