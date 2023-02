Alan Sampaio/iG Brasília O ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin , anunciou nesta quarta-feira (15) o ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg (PSB) como novo secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria da pasta.

O anúncio foi feito por Alckmin através de uma publicação nas redes sociais.

"Entre suas realizações, Rollemberg teve papel destacado para o fechamento do lixão do DF, que acarretava problemas ambientais graves, e para a implementação da política de integração lavoura-pecuária-floresta, iniciativa para aumentar a produtividade com proteção do meio ambiente. Seja bem-vindo, Rollemberg", escreveu

Quem é Rodrigo Rollemberg?

Nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Brasília, Rodrigo Rollemberg é formado em história pela Universidade de Brasília (UnB). Ele é filiado ao PSB desde 1985 e se candidatou pela primeira vez a um cargo público no Distrito Federal em 1994.

Na política Rollemberg já exerceu os cargos de:

Secretário de Turismo do governo Cristovam Buarque (1995-1998);

Deputado distrital entre 1998 e 2002;

Secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia (2004-2006);

Deputado federal (2007-2010);

Senador (2011-2014);

Governador do DF (2015-2018).

Em 2018, o político tentou a reeleição para o Palácio do Buriti, mas foi derrotado por Ibaneis Rocha (MDB).

Já em 2022, Rollemberg chegou a tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas não conseguiu se eleger recebendo cerca de 51.926 votos.

