O assessor parlamentar Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, foi exonerado do gabinete do deputado estadual Filippe Poubel (PL) do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19). Ele encontrava-se foragido da justiça até está manhã, após ser preso no Espírito Santo.

Carvalho é alvo de investigação na Operação Ulysses da Polícia Federal (PF) , que apura a origem dos financiamentos e também a cúpua de organização dos atos terroristas na capital federal.

CVC era assessor parlamentar de Filippe Poubel desde 8 de junho do ano passado e recebia o salário líquido de R$ 5.588,37 na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro .

O suspeito afirmou que se apresentaria à Polícia Federal na última segunda-feira (16), mas não cumpriu a promessa.

Ele foi encontrado em em uma pousada no município de Guaçuí (ES), onde curtiu o fim de semana.

