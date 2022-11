Reprodução/redes sociais Ponte Rio-Niterói foi liberada após interdição

Por meio de uma nota oficial, a Marinha do Brasil informou que vai abrir um inquérito para apurar o que provocou o acidente envolvendo o navio São Luiz, que colidiu violentamente contra a Ponte Rio-Niterói no início da noite desta segunda-feira (14).

"A destinação da embarcação São Luiz é objeto de processo judicial. Enquanto aguarda a decisão judicial, a embarcação permanecia fundeada em local predefinido pela Autoridade Marítima, na Baía da Guanabara, desde fevereiro de 2016, sem oferecer riscos à navegação", informa um trecho do texto. "Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN) será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente", completa a nota.

Segundo informações preliminares, o navio estava ancorado na Baía Guanabara há seis anos e que a causa do acidente teria sido a corrosão das amarras pela ação do tempo. A Marinha ainda culpou os fortes ventos, que teriam provocado o rompimento das amarras.

Na hora do acidente, houve forte ventania e pancadas de chuvas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Às 18h10, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.