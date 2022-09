Divulgação Polícia Civil / RJ Polícia Civil, Rio de Janeiro - 02.09.2022

Duas agências bancárias foram alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade.

Os bandidos utilizaram explosivos no ataque que aconteceu por volta das 4h em uma unidade da Caixa Econômica Federal e a outra do banco Santander, ambas localizadas na Estrada do Tindiba.

De acordo reportagem do O GLOBO, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) faziam patrulhamento pela região e flagraram os criminosos executando a ação. Houve intensa troca de tiros.



Ainda não há informações sobre feridos, nem se os criminosos conseguiram levar alguma quantia. A Polícia Federal foi acionada para ir até o local.



