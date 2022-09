Reprodução: TV Globo - 25/08/2022 Lula no Jornal Nacional

Segundo a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1º), as chances de vitória do ex-presidente Lula (PT) diminuíram. O candidato a chefe do Executivo teria 48% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, com a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, conseguiria chegar aos 50%. Já no levantamento anterior, há duas semanas, Luiz Inácio Lula da Silva somava 51%.

Ainda de acordo com pesquisa, as intenções de voto no atual chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL), também oscilaram em queda, passando de 35% para 34%. O presidenciável Ciro Gomes (PDT) que tinha 8%, passou para 10%, enquanto Simone Tebet (MDB) subiu de 2% para 5%.

O cálculo desconsiderou eleitores que não responderam, cerca de 2%, ou indicaram votar em branco ou nulo 4%.

No levantamento geral, o candidato do PT tem 45% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro. Ciro Gomes tem 9%, enquanto Tebet soma 5%.

O Datafolha ouviu 5.734 eleitores de todas as regiões do país entre 30 de agosto e 1° de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.