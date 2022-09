Reprodução/Flickr Alexandre de Moraes

Nesta quinta-feira (01), o presidente do TSE Alexandre de Moraes, em parceria com o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícias Militares (CNCG), baixou uma portaria criando um Núcleo de Inteligência para enfrentar à violência política nas eleições de 2022. Veja íntegra aqui.

A portaria, que foi assinada no dia 30 de agosto e publicada nesta quinta, é composta pelos seguintes integrantes:

I – Presidente: Ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE:

II – Representantes do TSE:

a. Marco Antonio Martin Vargas, secretário-executivo;

b. Eduardo de Oliveira Tagliaferro;

c. Roberto Allegretti.

II – Representantes do CNCG:

a. Ten.-Cel. PMDF Waldicharbel Gomes Moreira;

b. Ten.-Cel. PMMG Lázaro Tavares de Melo da Silva;

c. Ten.-Cel. PMBA Jose Luís Santos Silva

O Conselho Nacional de Comandantes-Gerais (CNCG), constituído em 12 de fevereiro de 1993, é o um colegiado composto por todos os Comandantes-Gerais das Polícias Militares dos estados e do Distrito Federal. O órgão é sediado em Brasília, no Distrito Federal.

Segundo o artigo 3º da portaria do TSE, o Núcleo de Inteligência, criado para coletar dados e processar informações de interesse de segurança pública, vai produzir relatórios e terá sua forma de atuação "definida por seu presidente", ou seja, Alexandre de Moraes.

