Reprodução/redes sociais Criminosos furtam as quatro rodas de veículo estacionado em Shopping na Barra

O criminoso responsável por roubar os quatro pneus de um carro dentro do estacionamento do Shopping Metropolitano Barra, na Zona Oeste, na noite da última terça-feira (28), confessou ter cometido o crime nesta sexta-feira (29). Ao 'Extra', o delegado Ângelo Lages, titular da 32ª DP (Taquara), disse que o homem identificado como Ronaldo dos Santos é motorista de aplicativo e confessou em depoimento que queria substituir os pneus carecas do veículo que alugou para trabalhar. O criminoso já possui passagens pela polícia por roubos, ameaça e violência doméstica.



A Polícia Civil informou que Ronaldo vai responder em liberdade por furto. Os quatro pneus foram recuperados e o dono do carro furtado, Rodrigo Marques, vai recebê-los de volta. Logo após o crime, o proprietário publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o veículo sem os pneus. De acordo com ele, o carro foi deixado no local por volta das 18h40 e por volta das 21h a família foi surpreendida pela ousadia do roubo.

Rodrigo e os responsáveis pelo estacionamento do shopping não acionaram a polícia para registrar o furto e a gerência do estabelecimento se comprometeu em arcar com os custos de novas rodas. O carro permaneceu no shopping até a tarde desta quarta-feira (27), quando foi rebocado. A administração do shopping, para tentar disfarçar a situação, colocou pedaços de papelão em uma tentativa de esconder as rodas.

Por meio de nota oficial, a administração do Shopping Metropolitano Barra lamentou o ocorrido e informou que já tomou todas as medidas cabíveis para apurar o caso e dar assistência ao cliente. "O shopping está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos", informa um trecho do comunicado.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.