O corpo de Arthur foi encontrado por bombeiros





O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quinta-feira (21), o corpo de Arthur Oliveira, de 7 anos, que havia desaparecido no mar , na Praia do Secreto, no Recreio, Zona Oeste do Rio, na última terça-feira. A avó do menino, Suzete Oliveira, 55 anos, que estava internada em estado grave desde terça no Hospital Miguel Couto, após ser resgatada do mar, não resistiu e morreu na noite desta quarta-feira (20).

Arthur foi encontrado entre o canal da Praia da Macumba e a Praia do Secreto. O corpo foi levado para o Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca e, em seguida, encaminhado ao Instituto Médico Legal, no Centro.

Ainda de acordo com a corporação, as equipes foram acionadas na última terça-feira (19), às 12h20, para socorrer pessoas que tinham se afogado na praia. Arthur estava acompanhado da avó e do tio, quando os três foram arrastados pelas ondas. Desde então as buscas não pararam.



Suzete Oliveira foi socorrida no mesmo dia e levada para o Miguel Couto, no Leblon. A informação da morte da avó foi confirmada pela Secretária de Saúde, na manhã desta quinta-feira (21).

Já o tio, Guilherme Oliveira, 18 anos, que estava internado no Hospital Lourenço Jorge, recebeu alta nesta quarta-feira (20).





