Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros buscam criança desaparecida





Os bombeiros realizam buscas por um menino de sete anos que está desaparecido no mar após se afogar na Praia do Secreto, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Dois adultos, que também se afogaram, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Uma mulher, de 30 anos, foi levada com vida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e um homem identificado como Guilherme de Oliveira, de 20 anos, foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme está estável. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher socorrida para o Hospital Miguel Couto.

O afogamento aconteceu por volta de 12h. Os bombeiros estão trabalhando nas buscas com equipes do grupamento marítimo, do grupamento aéreo, com militares do grupamento de busca e salvamento e com apoio dos guarda-vidas.





A Praia do Secreto é uma praia com uma pequena faixa de areia, que em períodos de maré baixa forma uma piscina natural, que atrai cariocas e turistas. Ela só é acessada através de uma trilha que tem uma vista privilegiada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .