Instagram/Saype Pinturas do projeto Beyond Walls chegaram ao Brasil





Na semana passada, o desenho de duas mãos entrelaçadas transformou a paisagem das areias de Copacabana. Foi a primeira vez que as pinturas gigantes do projeto Beyond Walls foram feitas no Brasil. Idealizado pelo artista francês Guillaume Legros, de 33 anos, a intervenção definiu 30 cidades para compor a “maior corrente humana do mundo”.

Um campo de futebol no Morro do Zinco, no Estácio, também ganhou parte da obra ontem. O projeto fará uma próxima parada no município Brumadinho, em Minas Gerais, onde uma barragem se rompeu em 2019 e matou 270 pessoas. A intenção de Saype é ressignificar o local que foi usado pelos Bombeiros para trazer os corpos de vítimas durante as buscas.

Com o intuito de gerar uma corrente de solidariedade e gerar reflexões sobre sustentabilidade, Saype utiliza uma tinta biodegradável, à base de carvão vegetal e giz, o que faz com suas pinturas sejam efêmeras e sumam rapidamente. O artista passou um ano pesquisando uma receita que funcionasse sem prejudicar o meio ambiente.

"Eu sempre fui apaixonado pela natureza, pela sinergia que existe nela. E quando comecei a pintar na grama, vieram várias coisas em minha mente. A ideia é que as obras seriam efêmeras, que vem do budismo: a obra fica na memória, mas não no solo. E isso me dava possibilidades infinitas. Mas para ter sentido, eu precisaria encontrar, obrigatoriamente, uma maneira ecorresponsavel de fazer isso, então passei um ano pesquisando uma receita de tinta que está em evolução desde 2012", conta o artista.





Conhecido como Saype, contração de "Say Peace" em inglês, o pintor foi considerado um dos jovens mais influentes na área cultural no mundo em 2019. Saype tem mais de 50 pinturas, incluindo na sede da ONU, em Nova Iorque, no Champ de Mars, em Paris, além de participação na Bienal de Veneza.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .