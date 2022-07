Divulgação/PRF Polícia Rodoviária Federal apreendeu na Dutra, em Piraí, cerca de R$ 670 mil em veículo

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã deste domingo (17), na Dutra, no município de Piraí, no Rio de Janeiro cerca de R$ 670 mil. O dinheiro em espécie estava dentro de um Fiat Palio vermelho, abordado no KM 237.

Segundo a PRF, durante a abordagem, o condutor alegou que era vendedor de panos na região sul fluminense e apresentou informações desconexas e muito nervosismo.

Os agentes suspeitaram da presença de ilícitos e realizaram buscas no interior do veículo, sendo encontrado o montante dividido em diversos pacotes em um compartimento secreto no veículo. Questionado sobre a origem do dinheiro, o indivíduo manifestou o direito ao silêncio.



O indivíduo, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à 94° Delegacia de Polícia Civil em Piraí para os procedimentos cabíveis.

