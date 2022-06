Reprodução Mulheres morreram por conta de cortes no pescoço

Um homem foi preso pela morte da idosa Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e sua diarista, Alice Fernandes da Silva, de 51 , na tarde desta sexta-feira no Rio de Janeiro.

Ele é um dos pintores suspeitos de envolvimento no assassinato das duas mulheres, que foram encontradas carbonizadas e degoladas num imóvel de luxo na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, Zona Sul, na tarde desta quinta-feira.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram que o preso e seu colega estiveram no local nesta quinta-feira.





As imagens, obtidas com exclusividade pelo GLOBO, mostram os pintores às 13h34 dentro do elevador. Eles aparecem de máscaras, bonés e mochilas e carregam uma sacola plástica.

De acordo com o bombeiro hidráulico Diogo Felixberto Fernades da Silva, de 27 anos, filho de Alice, os pintores já haviam voltado ao apartamento outras vezes em busca de dinheiro, embora o serviço já tivesse sido quitado por Martha.

“O serviço foi feito e todo pago, mas eles estavam coagindo a dona Martha a dar mais dinheiro. A dona Eleonora, filha dela, contou que há 15 dias eles bateram lá contando uma história triste e querendo mais dinheiro. Em outro episódio, na última semana, eles foram lá novamente, desta vez só com a dona Marta, colocaram o pé na porta, a ameaçaram e a coagiram para levar mais dinheiro. Nesse dia, a minha mãe não estava lá”, contou.

