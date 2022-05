Reprodução/Montagem - 27.05.2022 George Floyd e Genivaldo de Jesus Santos

A morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal , no município de Umbaúba, em Sergipe, acontece exatos dois anos após do assassinato do americano George Floyd.

Ambos os casos envolvem homens que morreram asfixiados após ação de forças policiais. Nos dois episódios, agentes colocaram o joelho sobre o pescoço das vítimas para imobilizá-las. E registros em vídeo feitos por testemunhas provocaram forte reação nas redes sociais.

A reportagem do jornal britânico The Guardian sobre a morte de Genivaldo chamou atenção para coincidência de datas entre os dois casos.

Aprisionado com gás, homem morre após abordagem da PRF em Sergipe.

Uma Câmara de Gás, sem pudor, aos olhos e câmeras de quem quisesse ver. Um extermínio, por tortura, de um cidadão incapaz e esquizofrênico. Auschwit é aqui e agora. MASSACRE! pic.twitter.com/NbekyV4bsG — Vomitaço 📚🚩🇧🇷 ❤️ Vamos juntos pelo Brasil (@vomitacoamigo) May 25, 2022

Floyd foi sufocado até a morte por agentes da polícia de Minneapolis. No dia 25 de maio, a polícia recebeu um telefonema de um vendedor de loja que o acusava de ter usado uma nota falsa de US$ 20 para comprar cigarros. Ele foi abordado pela polícia, jogado no chão, e Derek Chauvin se ajoelhou sobre seu pescoço por quase nove minutos, fazendo com que Floyd perdesse a consciência. Duas autópsias revelaram que esta foi a causa da morte.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima, Genivaldo de Jesus Santos, sofreu asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Imagens da ação foram compartilhadas em redes sociais e mostram a vítima sendo algemada no chão por dois agentes e, em seguida, sendo colocada por eles no porta-malas da viatura, de onde saí uma densa fumaça.

