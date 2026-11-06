Divulgação Obras RioSP





A concessionária CCR RioSP interdita pista de descida da Serra das Araras, na Via Dutra, das 22h de sábado (07) ás 5h de domingo (08) para manutenção, com desvio em mão dupla pela pista de subida.

A RioSP, uma empresa Motiva, informa que neste fim de semana, realizará serviços de manutenção da sinalização vertical e conservação do pavimento, com o objetivo de garantir mais segurança e conforto aos motoristas que passam pelo trecho.

Para que o trabalho aconteça, a pista de descida será interditada das 22h de sábado às 5h da manhã de domingo. Durante esse tempo, o trânsito será desviado para a pista de subida, fazendo com que o sentido São Paulo passe a operar em mão dupla.

A empresa ressalta que, em caso de chuva ou mau tempo, os serviços poderão ser suspensos.

A RioSP orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao dirigir pela região, respeitando a sinalização posicionada no local, principalmente os limites de velocidade, sendo fundamental para a segurança de todos.

Para acompanhar as condições de tráfego em tempo real e obter outras informações sobre a rodovia, os clientes podem usar os canais de atendimento da Motiva:

WhatsApp e telefone: 0800 017 3536

Aplicativo: Motiva Rodovias

A concessionária recomenda que os motoristas programem a viagem com antecedência e fiquem atentos às atualizações dos canais oficiais antes de seguir viagem.