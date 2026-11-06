Imagem criada por Inteligência Artificial De Joana d'Arc a Fidel Castro: os excomungados pela Igreja

Ao longo de quase 2 mil anos, a Igreja Católica não exerceu influência apenas sobre a vida espiritual de milhões de pessoas. Durante boa parte da história europeia e de outras regiões do mundo, o poder religioso também esteve profundamente ligado à política, à organização das sociedades e à autoridade dos governantes. Nesse cenário, a excomunhão tornou-se uma das mais importantes sanções à disposição da instituição.

Mais do que uma punição de caráter religioso, a excomunhão representava o rompimento oficial dos vínculos de uma pessoa com a comunidade da Igreja Católica. Na prática, isso significava a exclusão da participação plena na vida sacramental, incluindo restrições ao recebimento de sacramentos, como a Eucaristia. Em determinadas épocas, porém, suas consequências iam muito além da esfera espiritual. Em sociedades profundamente influenciadas pelo cristianismo, ser excomungado podia significar isolamento social, perda de prestígio, dificuldades políticas e até mesmo colocar em risco a própria segurança e a vida do indivíduo, especialmente quando a punição vinha acompanhada de perseguições e conflitos políticos.

Esta medida não atingia apenas pessoas comuns, como camponeses, trabalhadores, comerciantes e artesãos, que também podiam ser excomungados por determinadas infrações religiosas. Reis, imperadores, religiosos, intelectuais e revolucionários igualmente estiveram sujeitos a essa sanção. Alguns entraram em conflito com a doutrina católica; outros desafiaram diretamente a autoridade dos papas ou os interesses políticos da Igreja.

Entre os casos mais conhecidos estão personagens como Martinho Lutero, Henrique VIII, Napoleão Bonaparte e Fidel Castro. Há também episódios que exigem algumas ressalvas históricas, como os de J oana d’Arc e Juan Domingo Perón.

Joana d’Arc (1431)

A história de Joana d’Arc é uma das mais extraordinárias e contraditórias da relação entre a Igreja e o poder político. . Acusada de heresia, foi condenada à morte e formalmente excomungada em 30 de maio de 1431, no mesmo dia em que foi queimada viva na fogueira, em Rouen, aos 19 anos.

Reprodução Pintura de 1824 que representa Joana sendo interrogada pelo cardeal de Winchester durante seu período de prisão.

Nascida por volta de 1412, Joana afirmava receber mensagens divinas de santos que lhe ordenavam ajudar a França a expulsar os ingleses de seu território. Ainda adolescente, convenceu autoridades francesas de que poderia contribuir para a libertação do reino e passou a acompanhar tropas militares.

Sua participação foi decisiva na campanha que levou à libertação de Orléans, em 1429, e ajudou a abrir caminho para a coroação de Carlos VII.

Capturada pelos borgonheses em 1430 e entregue aos ingleses, Joana foi submetida a um julgamento religioso em Rouen, em 1431. Entre as acusações estavam heresia, idolatria, bruxaria e desobediência à autoridade da Igreja. Seu uso de roupas masculinas também foi explorado pelos interrogadores como parte das acusações.

Em 30 de maio de 1431, aos aproximadamente 19 anos, foi excomungada e queimada na fogueira.

Porém a maior contradição da história de Joana d’Arc talvez esteja justamente em seu destino dentro da Igreja Católica: a jovem que foi condenada por um tribunal eclesiástico, declarada herege reincidente e excomungada acabou sendo reconhecida, séculos depois, como santa pela mesma instituição. Em 1456, um novo processo, autorizado pelo papa Calixto III, anulou a condenação de 1431 e reconheceu as irregularidades do julgamento. Quase cinco séculos depois, em 1920, Joana d’Arc foi canonizada pelo papa Bento XV, tornando-se oficialmente santa da Igreja que havia conduzido seu processo de condenação.

Martinho Lutero (1521)

Se existe um nome associado à maior ruptura religiosa da história do cristianismo ocidental, esse nome é Martinho Lutero.

Monge agostiniano e professor de teologia alemão, Lutero tornou-se o principal protagonista da Reforma Protestante, movimento que rompeu a unidade religiosa da Europa ocidental e deu origem a diversas tradições protestantes.

Reprodução Retrato atribuído à oficina de Lucas Cranach, o Velho, produzido em 1529.

Em 31 de outubro de 1517, Lutero tornou públicas suas 95 teses, nas quais criticava, entre outras questões, a venda de indulgências. Naquele período, a prática permitia que fiéis obtivessem indulgências mediante determinadas condições religiosas, incluindo contribuições financeiras. Lutero considerava abusiva a maneira como essa prática era explorada.

O conflito com Roma se aprofundou nos anos seguintes. O papa Leão X exigiu que o religioso renunciasse às suas posições, mas Lutero se recusou a fazê-lo.

Em 1520, o pontífice publicou a bula Exsurge Domine, condenando proposições de seus escritos e estabelecendo um prazo para que ele se retratasse. Lutero respondeu queimando publicamente o documento, juntamente com livros de direito canônico.

Em 3 de janeiro de 1521, Leão X publicou a bula Decet Romanum Pontificem, que formalizou sua excomunhão.

A ruptura já não tinha volta. Lutero continuou defendendo suas ideias, encontrou proteção entre príncipes alemães e tornou-se uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Sua excomunhão marcou um dos momentos decisivos da fragmentação da cristandade ocidental.

Henrique VIII (1538)

O rei Henrique VIII, da Inglaterra (1491–1547), entrou para a história tanto por seus seis casamentos quanto por provocar uma das maiores rupturas entre a monarquia inglesa e a Igreja Católica. Inicialmente um defensor do catolicismo, chegou a receber do papa Leão X, em 1521, o título de “Defensor da Fé”, após publicar um texto contrário às ideias de Martinho Lutero. Anos depois, porém, o mesmo monarca romperia com Roma e seria excomungado.

Reprodução Retrato atribuído ao pintor Lucas Horenbout, realizado na década de 1540. É uma representação posterior ao rompimento com Roma, quando Henrique já governava como chefe supremo da Igreja da Inglaterra.

O conflito começou com uma questão dinástica. Casado com Catarina de Aragão, Henrique desejava anular o matrimônio, alegando que não havia conseguido obter um herdeiro masculino que garantisse a sucessão ao trono.

O papa Clemente VII recusou-se a conceder a anulação. A situação envolvia também interesses políticos: Catarina era tia do poderoso imperador Carlos V, e Roma enfrentava uma delicada conjuntura diplomática.

Diante da recusa papal, Henrique rompeu progressivamente com a autoridade de Roma. Em 1534, o Parlamento inglês aprovou o Ato de Supremacia, que reconhecia o monarca como chefe supremo da Igreja da Inglaterra.

A decisão transformou profundamente a organização religiosa do país. O rei passou a controlar a instituição religiosa inglesa, rompeu com a autoridade papal e promoveu a dissolução dos mosteiros.

Em 17 de dezembro de 1538, o papa Paulo III formalizou a excomunhão de Henrique VIII, depois de anos de advertências e tentativas frustradas de reconciliação.

O episódio demonstrou que a disputa não era apenas religiosa. Tratava-se também de uma batalha pelo controle da Igreja, das propriedades e dos recursos que estavam sob sua influência.

A Inglaterra jamais retornaria à autoridade religiosa de Roma nos mesmos termos anteriores à ruptura.

Giordano Bruno (1576)

Nascido em Nola, no Reino de Nápoles, em 1548, Giordano Bruno foi filósofo, escritor e ex-frade dominicano. Suas ideias cosmológicas desafiaram concepções tradicionais sobre o Universo. Inspirado pelo heliocentrismo de Nicolau Copérnico, foi além ao defender que o Universo era infinito e que as estrelas poderiam ser outros sóis, cercados por seus próprios planetas. Também admitia a existência de inúmeros mundos, uma concepção que contrariava a visão de um cosmos limitado e organizado em torno da Terra. Embora suas hipóteses não fossem descobertas científicas comprovadas, anteciparam questões que seriam retomadas pela astronomia nos séculos seguintes..

Reprodução Representação artística da execução de Bruno em Roma, em 17 de fevereiro de 1600, após sua condenação pelo Tribunal da Inquisição.

Suas posições filosóficas e religiosas, porém, provocaram conflitos com diferentes autoridades eclesiásticas. Em 1576, enquanto vivia em Nápoles, foi acusado de heresia e deixou a ordem dominicana, iniciando uma longa trajetória por diferentes regiões da Europa. Durante suas viagens, também enfrentou outras comunidades religiosas. Em Genebra, em 1579, foi excomungado por autoridades calvinistas. Anos depois, em território luterano, voltou a sofrer uma sanção semelhante.

Quanto à Igreja Católica, algumas biografias registram uma excomunhão em Nápoles, em 1576, embora os detalhes documentais desse episódio não sejam tão claros quanto os de suas condenações posteriores. O conflito com as autoridades católicas, contudo, tornou-se definitivo em 1592, quando Bruno foi preso pela Inquisição veneziana e, posteriormente, transferido para Roma.

Seu julgamento se prolongou por vários anos e envolveu um conjunto de posições filosóficas e teológicas consideradas heréticas pelos inquisidores, incluindo suas concepções sobre a natureza de Deus, a Trindade, a alma e a estrutura do Universo. Em 17 de fevereiro de 1600, após se recusar a renegar suas ideias, foi condenado à morte e queimado na fogueira no Campo de' Fiori, em Roma.

É importante destacar que Bruno não foi executado simplesmente por defender que a Terra girava em torno do Sol. Sua condenação resultou de um conjunto complexo de divergências teológicas e filosóficas com a doutrina católica da época.

Napoleão Bonaparte (1809)

Napoleão Bonaparte foi um dos homens mais poderosos de sua época. Imperador dos franceses, conquistou territórios por boa parte da Europa e entrou em confronto direto com uma das instituições mais antigas do continente: o papado.

Reprodução A monumental pintura representa a cerimônia realizada em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Napoleão aparece coroando sua esposa, Josefina, enquanto o papa Pio VII acompanha a cerimônia. A obra foi encomendada pelo próprio imperador e concluída por Jacques-Louis David em 1807

Inicialmente, Napoleão procurou estabelecer uma relação de cooperação com a Igreja. Em 1801, assinou uma concordata com o papa Pio VII, que reorganizou as relações entre o Estado francês e o catolicismo após os conflitos da Revolução Francesa.

A aliança, entretanto, não durou.

O imperador pretendia subordinar a Igreja aos interesses do Estado francês, enquanto o papa tentava preservar a independência política e religiosa da Santa Sé.

A tensão aumentou quando Napoleão passou a pressionar os Estados Pontifícios e, em 1809, determinou sua anexação ao Império Francês.

Em resposta, Pio VII publicou a bula Quum memoranda, na noite de 10 para 11 de junho de 1809. O documento excomungava aqueles que ordenassem, incentivassem ou colaborassem com a violação da soberania temporal da Santa Sé.

Embora Napoleão não fosse mencionado nominalmente, era evidente que a medida atingia diretamente suas ações.

A reação do imperador foi ordenar a prisão do papa. Na madrugada de 6 de julho de 1809, tropas francesas invadiram o Vaticano e prenderam Pio VII, que permaneceu sob custódia francesa durante anos.

O confronto entre os dois poderes terminou com uma situação extraordinária: o imperador que havia sido atingido pela excomunhão papal mantinha o próprio pontífice prisioneiro. Pio VII permaneceu sob custódia francesa por quase cinco anos, entre 1809 e 1814, passando por diferentes locais de detenção. Napoleão, por sua vez, viu seu poder ruir após as derrotas militares e a invasão da França pelas forças da coalizão europeia. Em janeiro de 1814, o papa foi libertado e pôde retornar a Roma, enquanto o imperador abdicou meses depois e foi enviado ao exílio na ilha de Elba. Assim, a disputa que começara com uma aliança entre o altar e o trono terminou com a derrota política de Napoleão e a recuperação da liberdade pelo pontífice.

Juan Domingo Perón (1955)

Na Argentina, o presidente Juan Domingo Perón protagonizou um dos conflitos mais conhecidos entre um governo latino-americano e a Igreja Católica no século XX.

Reprodução otografia oficial de Juan Domingo Perón usando a faixa presidencial.

Militar e líder político, Perón chegou à Presidência em 1946 e construiu um movimento político que combinava nacionalismo, direitos trabalhistas e forte presença do Estado na economia.

Inicialmente, seu governo manteve relações próximas com setores da Igreja. Entretanto, a aliança se deteriorou durante a década de 1950.

Entre os motivos estavam a disputa pela influência sobre a educação e a sociedade, a legalização do divórcio, medidas contra instituições religiosas e o crescente confronto com setores católicos que passaram a criticar o governo.

A crise atingiu seu ponto mais grave em junho de 1955. Depois de expulsar do país o bispo Manuel Tato e o monsenhor Ramón Novoa, o governo enfrentou uma reação da hierarquia católica.

Em 16 de junho, a Santa Sé anunciou uma medida de excomunhão contra os responsáveis por ordenar, participar ou colaborar com ações contra os religiosos. Embora o documento não citasse Perón nominalmente, sua aplicação ao presidente foi confirmada por autoridades do Vaticano em 1959.

O conflito ocorreu em meio a uma grave crise política. No mesmo dia 16 de junho de 1955, aviões militares bombardearam a Praça de Maio, em Buenos Aires, numa tentativa de derrubar Perón. O ataque matou centenas de civis.

Em setembro daquele ano, um golpe militar finalmente o retirou do poder, obrigando-o a deixar a Argentina e iniciar um longo exílio.

Em 1963, Perón recebeu a absolvição da excomunhão por intermédio do bispo de Madri, após negociações com a Igreja. O episódio é um exemplo de como divergências políticas e religiosas podiam se transformar em um conflito institucional de grandes proporções.

Fidel Castro (1962)

A Revolução Cubana colocou Fidel Castro em rota de colisão com os Estados Unidos, mas também provocou um profundo conflito com a Igreja Católica.

Reprodução Fotografia de Fidel Castro chegando a Washington, em 15 de abril de 1959, poucos meses depois da Revolução Cubana.

Em janeiro de 1959, as forças revolucionárias lideradas por Fidel Castro derrubaram a ditadura de Fulgencio Batista. Nos anos seguintes, o novo governo promoveu a nacionalização de propriedades, aproximou-se da União Soviética e implantou um regime socialista, provocando profundas transformações políticas, econômicas e sociais em Cuba.

A relação com a Igreja Católica se deteriorou rapidamente. Instituições religiosas foram atingidas pelas mudanças promovidas pelo governo, religiosos estrangeiros foram expulsos e setores católicos passaram a enfrentar restrições. O conflito se agravou especialmente em 1961, quando o governo cubano expulsou dezenas de integrantes do clero, incluindo bispos e sacerdotes.

O episódio mais conhecido relacionado à excomunhão de Fidel Castro ocorreu em 3 de janeiro de 1962, durante o pontificado de João XXIII. Na ocasião, o arcebispo Dino Staffa, especialista em direito canônico e integrante da estrutura do Vaticano, declarou à imprensa que Castro e integrantes de seu governo haviam incorrido automaticamente na excomunhão. A justificativa estava relacionada às medidas contra a hierarquia católica e à atuação do governo para impedir o exercício das atividades religiosas.

A notícia também foi associada a um decreto do Santo Ofício, publicado em 1949, durante o pontificado de Pio XII. A determinação estabelecia sanções religiosas, incluindo a excomunhão automática, para católicos que professassem, defendessem ou propagassem a doutrina materialista e anticristã do comunismo.

Entretanto, a suposta excomunhão de Fidel Castro é um episódio controverso e discutido por historiadores. Embora a declaração de Staffa tenha sido divulgada pela imprensa internacional, não houve publicação de uma sentença individual assinada pelo papa João XXIII.

Décadas depois, as relações entre Cuba e o Vaticano passaram por uma aproximação. Em 1996, Fidel Castro foi recebido pelo papa João Paulo II no Vaticano. Dois anos depois, em 1998, o pontífice realizou uma histórica visita a Cuba, encontrando-se novamente com o líder revolucionário. O encontro marcou uma nova etapa no diálogo entre o governo cubano e a Igreja Católica. Em 2012, a controvérsia voltou à tona quando Loris Capovilla, secretário particular de João XXIII durante seu pontificado, declarou que o papa jamais havia decretado pessoalmente a excomunhão de Castro. Capovilla contestou, assim, a versão de que o pontífice teria tomado uma decisão específica contra o líder cubano. A declaração reforçou as dúvidas sobre a natureza e a validade da suposta punição, embora não apague o registro da manifestação de Staffa em 1962.

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