Reprodução / Pexels Peixe-leão

O peixe-leão tem se espalhado pelo litoral brasileiro e preocupado cientistas, pescadores e autoridades ambientais. A espécie, que não é nativa do Brasil, já oi registrada em Fernando de Noronha, no litoral da Bahia e, mais recentemente, em Itacaré, região sul do estado, o que alerta especialistas para a iminente chegada no Sudeste.

Invasora e venenosa, a espécie come de tudo e não possui um predador natural à sua altura. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) afirma que um exemplar pode se alimentar de 20 peixes em cerca de 30 minutos.

No Brasil, os primeiros registros aconteceram em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em 2014 e 2015. Segundo os pesquisadores, eram animais isolados, que tinham como origem o Caribe.

A invasão foi confirmada anos mais tarde, em 2020, quando o peixe-leão foi encontrado na foz do Rio Amazonas. Até aquele momento, acreditava-se que a água doce seria responsável por parar o avanço.

O resultado, no entanto, foi o oposto. Até 2024, mais de 4 mil quilômetros e 18 unidades de conservação marinhas já haviam sido ocupadas pelo animal.

Para os próximos 10 anos, a previsão é de que ele alcance o Sudeste e se estabeleça em cerca de 60% das áreas protegidas do litoral.

Quais são os riscos

Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o animal ser uma ameaça, pois os espinhos podem manter a toxina.

O que fazer ao avistar um peixe-leão



Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros



Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.

O peixe-leão pode ser comido?

A carne em si não é venenosa, o risco está somente nos espinhos. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, a carne pode ser consumida com preparo adequado, desde que os espinhos venenosos sejam retirados. Carne crua é contraindicada.



