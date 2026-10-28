Reprodução/YouTube/Justiça Eleitoral Ministro Kassio Nunes Marques durante a coletiva de 2º turno do TSE

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de dez dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre um novo pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para rever sua condenação por tentativa de golpe de Estado.

O novo pedido deverá ser examinado a partir dos fundamentos apresentados pela defesa. A manifestação da PGR não determina, por si só, o resultado do processo.

Nunes Marques já indicou que pretende levar a revisão criminal ao plenário do Supremo, em vez de decidir individualmente o mérito da ação. A data de um eventual julgamento presencial dependerá do presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

Entenda o contexto

A solicitação é uma nova tentativa de questionar a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta pela Primeira Turma do STF. O caso está sob relatoria de Nunes Marques, que deverá encaminhá-lo para análise do plenário da Corte quando o processo estiver pronto para julgamento.

Tânia Rêgo/Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro

A revisão criminal é um instrumento jurídico utilizado para contestar condenações definitivas em situações específicas previstas em lei. O pedido não significa que a condenação será anulada nem que Bolsonaro será solto.

A defesa busca reverter a condenação do ex-presidente e questiona aspectos das provas utilizadas no processo. Entre os argumentos apresentados estão alegações de falhas na cadeia de custódia de provas digitais e limitações no acesso ao material analisado durante a investigação.

Os advogados também contestam procedimentos adotados no processo e sustentam que novos elementos justificariam a revisão da condenação.

Fellipe Sampaio /STF Procurador-geral da República, Paulo Gonet

A revisão criminal, no entanto, não funciona como um recurso comum para repetir discussões já encerradas. A legislação prevê hipóteses específicas para a reabertura de uma condenação definitiva, como a descoberta de novas provas favoráveis ao condenado ou a identificação de contrariedade evidente entre a decisão e as provas dos autos.

A manifestação da Procuradoria-Geral da República é uma etapa anterior à continuidade da análise do pedido pelo STF. Após receber o parecer, Nunes Marques poderá avaliar os próximos passos do processo.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, já se posicionou contra um pedido anterior de revisão apresentado pela defesa de Bolsonaro. Na ocasião, a PGR sustentou que os argumentos não apresentavam elementos novos suficientes para justificar a anulação da condenação.

O que aconteceu?

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre pena em prisão domiciliar por razões de saúde, conforme decisões judiciais anteriores.

A abertura do prazo para a PGR não altera automaticamente a situação penal de Bolsonaro. Qualquer mudança na condenação ou na forma de cumprimento da pena depende de decisão judicial.