Divulgação Durante período de execução das obras, tráfego no trecho irá operar em apenas uma faixa de rolamento da pista e será fechado acesso à GO-020 pela alça de acesso da BR-153









Motoristas que utilizam a GO-020 no sentido Goiânia–Bela Vista de Goiás precisam ficar atentos às mudanças provocadas pelas obras de restauração da rodovia. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o trecho em obras fica com apenas uma das três faixas liberada para o tráfego, enquanto a alça de acesso à rodovia estadual para quem vem da BR-153 permanece fechada durante a execução dos serviços.

O acesso pela Avenida Jamel Cecílio continua liberado. A nova etapa da restauração começou na sexta-feira (16), entre o encontro com a avenida, sob o viaduto da BR-153, e as proximidades da barreira de fiscalização conhecida como “barreira de 50”, na saída de Goiânia.

De segunda a sexta-feira, os trabalhos ocorrem prioritariamente das 20h às 6h. Aos sábados e domingos, os serviços são realizados durante o dia, com programação para evitar os horários de maior movimento, conforme a agência.

Quais acessos serão interditados?

Inicialmente, as intervenções abrangem 600 metros a partir do encontro com a Avenida Jamel Cecílio. Após a conclusão desse segmento, as equipes avançam pelos 600 metros seguintes, passando pelo retorno próximo à concessionária Porsche até o trecho que já recebeu as camadas de asfalto.

Nessa segunda etapa, o acesso à Avenida Dr. José Hermano e o retorno próximo à Porsche serão interditados. Os condutores que utilizam esses pontos precisarão seguir pela GO-020 até os próximos retornos e saídas disponíveis.

A Goinfra alerta para a possibilidade de congestionamentos nos horários de maior fluxo, mesmo com uma faixa aberta. A orientação é reduzir a velocidade, redobrar a atenção e respeitar a sinalização instalada no trecho.

Restauração da rodovia

As intervenções integram a restauração de 30,7 quilômetros da GO-020, com investimento informado de R$ 62,5 milhões. Segundo a Goinfra, a obra apresenta avanço físico de 47%.



