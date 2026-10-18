Reprodução Instagram Matrinxã de 49 cm





O pescador esportivo Marcelo Pinto Gomes, de 51 anos, conquistou um recorde com a captura de uma matrinxã de 49 centímetros em Três Pontas, no Sul de Minas Gerais.

O matrinxã (Brycon amazonicus ou Brycon cephalus) é um peixe de água doce originário da bacia Amazônica e da bacia do Araguaia-Tocantins no Brasil e na América do Sul

Com o reconhecimento, Marcelo passou a integrar o Hall da Fama da organização, que registra recordes da pesca esportiva. A marca considera o comprimento do peixe, e não o peso do exemplar.

O feito foi registrado em 3 de setembro de 2026, no Charneca Pesqueiro, e homologado pela BGFA Records na categoria Mineiro Privado Masculino, na modalidade comprimento.

Segundo o relato divulgado pela entidade, o dia estava ensolarado e o pesqueiro estava vazio. Durante a captura, a matrinxã chamou a atenção pela força da puxada e pelos saltos durante a briga, tornando a pescaria ainda mais emocionante.

Marcelo estava sozinho no local, o que dificultou o registro do momento em fotografias e vídeos com boa qualidade.

Equipamentos usados para capturar a matrinxã

Para fisgar o peixe de 49 centímetros, Marcelo utilizou uma vara Pro Tamba de 2,70 metros, linha de náilon Soft de 0,7 milímetro, da marca Vexter, e anzol Circle Hook 8/0, da Kenzaki.

A BGFA Records identificou o exemplar como Brycon amazonicus, nome científico associado à matrinxã amazônica.

A homologação oficializou o resultado na categoria Mineiro Privado Masculino e garantiu ao pescador um lugar no Hall da Fama da entidade.