Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia Candidato a Presidência da República, Flavio Bolsonaro (PL), ao lado de seus apoiadores durante o "Bloquinho 22", na Avenida Paulista, região central de São Paulo, neste domingo (18)

A uma semana da votação do segundo turno das eleições, o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) participa, neste domingo (18), de um ato na Avenida Paulista. A mobilização acontece horas antes do encontro entre ele e o presidente Lula, que confirmaram presença no debate da Band, previsto para as 20h.

O ato na Paulista foi denominado “Bloquinho do 22” e teve início às 11h, com concentração nos arredores da Rua Augusta. A mobilização foi convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que está realizando eventos em diferentes estados do Brasil.





Além do ato em São Paulo neste domingo, o “Bloquinho do 22”, como têm sido chamados os eventos em apoio a Flávio, teve mobilizações no Espírito Santo, Piauí e Bahia neste sábado (17), na reta final das eleições.





Além de Flávio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito no primeiro turno das eleições, em 4 de outubro, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), confirmaram presença. A manifestação ocorre uma semana após Lula reunir eleitores na mesma avenida.

Atos pró-Lula

Ao contrário do Flávio, o presidente Lula decidiu não participar de nenhuma mobilização neste domingo. Apesar disso, diversas mobilizações em apoio ao presidente ocorreram ao redor do país.

As mobilizações pró-Lula, neste domingo, devem ser realizadas em bairros de São Paulo e em outras cidades. A estratégia é levar militantes às periferias, em vez de concentrar o ato no Centro da capital.

Na cidade de São Paulo, estão previstas concentrações em favor do Lula no Grajaú, na zona sul; no Centro Cultural Nova Cachoeirinha, na zona norte; e na Praça Brasil, em Itaquera, na zona leste, além de uma mobilização de torcedores corintianos prevista para às 17h, no Largo da Banana, na Barra Funda.

No Rio de Janeiro, está previsto um ato em apoio a Lula às 16h, no Posto 5 de Copacabana. A manifestação terá a presença de artistas como Caetano Veloso, Djavan, Simone, Frejat, Marina Sena e Chico César.

Na manhã deste domingo (18), apoiadores do Lula se reuniram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

À noite, a partir das 20h, Flávio e Lula participarão do debate na Band. Será a primeira vez que os candidatos estarão frente a frente em um confronto. Ao contrário de Flávio, Lula não participará de nenhum ato neste domingo.