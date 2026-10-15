PCGO Peças e partes de veículos amontoadas ao ar livre; operação investiga suspeitas de receptação, adulteração de veículos e lavagem de dinheiro em Goiás e Mato Grosso





Um grupo suspeito de envolvimento na subtração, receptação e adulteração de veículos é alvo de uma operação policial nesta quinta-feira (15), em Goiás e Mato Grosso. A Polícia Civil goiana busca cumprir 15 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão em Goiânia, Trindade, Barra do Garças e Sinop. Ao longo do início da manhã, os policiais encontraram armas de fogo e munições durante o cumprimento dos mandados.

Batizada de Actus Ultimus, a operação ocorre em Goiânia e Trindade, em Goiás, e em Barra do Garças e Sinop, em Mato Grosso. A investigação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Grupo especializado

Segundo a corporação, o grupo investigado mantém uma estrutura voltada à subtração e à receptação qualificada de veículos, à adulteração de sinais identificadores dos automóveis e à lavagem de dinheiro.

A ação conta com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), por meio do Grupo Tático 3 (GT3), do Laboratório de Identificação Veicular (LIV), da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Civil de Mato Grosso.



