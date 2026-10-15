Fachada do Hospital Estadual Alberto Rassi
Raphael Bezerra
Fachada do Hospital Estadual Alberto Rassi

Profissionais da saúde podem se inscrever para 319 vagas em programas de residência na rede estadual de Goiás, com bolsa mensal de R$ 4.106,09. As seleções são destinadas ao ingresso em 2027 e recebem inscrições até as 17h do dia 3 de novembro, pela internet.

São 219 vagas para residência médica e 100 para residência multiprofissional e uniprofissional. Organizados pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), os processos seletivos terão provas em novembro e dezembro. O início das atividades está previsto para 1º de março de 2027.

Os residentes atuarão em unidades como o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e o Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia. Também há vagas no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis, e no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. A distribuição por unidade depende da modalidade e do programa escolhido na inscrição.

Residência médica tem 219 vagas

As oportunidades para médicos incluem especialidades de acesso direto, como anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, pediatria e psiquiatria, além de programas que exigem formação prévia em outra especialidade, como cardiologia e nefrologia.

Do total, 163 vagas são destinadas à ampla concorrência, 44 a pessoas negras e 12 a pessoas com deficiência. A distribuição por especialidade e unidade de saúde está no edital da residência médica .

A inscrição custa R$ 500 para quem escolher um programa. Para duas opções, o valor é de R$ 400 por inscrição; para três ou mais, R$ 300 por inscrição. A escolha de múltiplos programas depende do cumprimento dos requisitos e de as opções utilizarem a mesma prova, conforme as regras do edital.

A seleção terá prova objetiva e análise de currículo. O exame está previsto para 6 de dezembro, em Goiânia, com 100 questões para especialidades de acesso direto e 50 para as que exigem pré-requisito. O resultado final do processo seletivo deve ser publicado em 17 de fevereiro de 2027.

Outras dez profissões podem participar

As 100 vagas da residência multiprofissional e uniprofissional são destinadas a graduados em biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

Nessa seleção, são 75 vagas para ampla concorrência, 20 para pessoas negras e cinco para pessoas com deficiência. As áreas de formação incluem oncologia pediátrica, urgência e emergência, saúde da criança e do adolescente, enfermagem obstétrica, infectologia, endocrinologia, hematologia e hemoterapia, além de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.

A taxa de inscrição é de R$ 250. O processo também terá prova objetiva e análise de currículo. O exame está marcado para 29 de novembro, com 50 questões: 20 de conhecimentos comuns de saúde pública e 30 de conhecimentos específicos da profissão. A divulgação do resultado final está prevista para 15 de fevereiro de 2027.

A formação exige dedicação exclusiva, com 60 horas semanais. Os programas duram dois anos, com exceção da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que tem duração de três anos.

Como se inscrever

Os candidatos devem acessar a página da modalidade escolhida no Instituto Verbena/UFG e entrar no Portal do Candidato. Os editais reúnem os requisitos de formação, a documentação necessária, os critérios de reserva de vagas e os cronogramas completos:

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-10-15/goias-tem-319-vagas-em-residencias-com-bolsa-de-r--4-1-mil.html
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