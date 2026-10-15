Raphael Bezerra Fachada do Hospital Estadual Alberto Rassi

Profissionais da saúde podem se inscrever para 319 vagas em programas de residência na rede estadual de Goiás, com bolsa mensal de R$ 4.106,09. As seleções são destinadas ao ingresso em 2027 e recebem inscrições até as 17h do dia 3 de novembro, pela internet.

São 219 vagas para residência médica e 100 para residência multiprofissional e uniprofissional. Organizados pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), os processos seletivos terão provas em novembro e dezembro. O início das atividades está previsto para 1º de março de 2027.

Os residentes atuarão em unidades como o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e o Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia. Também há vagas no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), em Anápolis, e no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. A distribuição por unidade depende da modalidade e do programa escolhido na inscrição.

Residência médica tem 219 vagas

As oportunidades para médicos incluem especialidades de acesso direto, como anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, pediatria e psiquiatria, além de programas que exigem formação prévia em outra especialidade, como cardiologia e nefrologia.

Do total, 163 vagas são destinadas à ampla concorrência, 44 a pessoas negras e 12 a pessoas com deficiência. A distribuição por especialidade e unidade de saúde está no edital da residência médica .

A inscrição custa R$ 500 para quem escolher um programa. Para duas opções, o valor é de R$ 400 por inscrição; para três ou mais, R$ 300 por inscrição. A escolha de múltiplos programas depende do cumprimento dos requisitos e de as opções utilizarem a mesma prova, conforme as regras do edital.

A seleção terá prova objetiva e análise de currículo. O exame está previsto para 6 de dezembro, em Goiânia, com 100 questões para especialidades de acesso direto e 50 para as que exigem pré-requisito. O resultado final do processo seletivo deve ser publicado em 17 de fevereiro de 2027.

Outras dez profissões podem participar

As 100 vagas da residência multiprofissional e uniprofissional são destinadas a graduados em biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

Nessa seleção, são 75 vagas para ampla concorrência, 20 para pessoas negras e cinco para pessoas com deficiência. As áreas de formação incluem oncologia pediátrica, urgência e emergência, saúde da criança e do adolescente, enfermagem obstétrica, infectologia, endocrinologia, hematologia e hemoterapia, além de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.

A taxa de inscrição é de R$ 250. O processo também terá prova objetiva e análise de currículo. O exame está marcado para 29 de novembro, com 50 questões: 20 de conhecimentos comuns de saúde pública e 30 de conhecimentos específicos da profissão. A divulgação do resultado final está prevista para 15 de fevereiro de 2027.

A formação exige dedicação exclusiva, com 60 horas semanais. Os programas duram dois anos, com exceção da residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que tem duração de três anos.

Como se inscrever

Os candidatos devem acessar a página da modalidade escolhida no Instituto Verbena/UFG e entrar no Portal do Candidato. Os editais reúnem os requisitos de formação, a documentação necessária, os critérios de reserva de vagas e os cronogramas completos: