Divulgação/IFG Sede do Instituto Federal de Goiás (IFG)





O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para 1.531 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, com ingresso em 2027. As oportunidades estão distribuídas por 15 campi, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e o novo campus de Quirinópolis. O prazo para participar termina em 1º de novembro.

Podem concorrer estudantes que concluíram o ensino fundamental ou estão no último ano dessa etapa. A comprovação da conclusão será exigida no momento da matrícula.

Os cursos são gratuitos e permitem fazer o ensino médio e a formação técnica profissional ao mesmo tempo. A duração é de três anos nas opções em período integral e de quatro anos nas ofertadas no turno matutino.

A inscrição deve ser feita pela página de seleções do IFG, na opção “Seleção Técnico Integrado 2027”. O candidato precisa preencher o requerimento e o questionário socioeconômico. Cada pessoa pode fazer apenas uma inscrição, com CPF próprio, mesmo que seja menor de idade.

Na capital, o campus Goiânia Oeste oferece 90 vagas, divididas entre Análises Clínicas, Nutrição e Dietética e Vigilância em Saúde. São 30 oportunidades em cada curso, todos em período integral, com duração de três anos.

Em Senador Canedo, há outras 90 vagas: 30 para Automação Industrial, 30 para Mecânica e 30 para Meio Ambiente. Na inscrição, os candidatos devem escolher entre ampla concorrência, reserva de vagas e a política de ações afirmativas da instituição. Quem optar pelas cotas precisa apresentar a documentação exigida para comprovar as condições declaradas.

O edital reserva pelo menos metade das vagas a quem cursou todo o ensino fundamental em escola pública.

A prova está prevista para 13 de dezembro, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Para Instrumento Musical, no campus Goiânia, também haverá teste de aptidão: somente os candidatos considerados aptos poderão fazer a prova objetiva.

Nos cursos com mais de um e até 1,5 candidato por vaga, a seleção será por sorteio eletrônico. Quando o número de inscritos não superar a quantidade de vagas, haverá dispensa dos instrumentos de seleção e classificação. O resultado final está previsto para 5 de janeiro de 2027.

Confira a distribuição das vagas por campus:

Campus Vagas Águas Lindas de Goiás 90 Anápolis 144 Aparecida de Goiânia 90 Cidade de Goiás 60 Formosa 90 Goiânia 219 Goiânia Oeste 90 Inhumas 120 Itumbiara 120 Jataí 90 Luziânia 98 Quirinópolis 80 Senador Canedo 90 Uruaçu 90 Valparaíso de Goiás 60 Total 1.531

O edital condiciona à aprovação do Conselho Superior a oferta de sete cursos: Jogos Digitais, em Anápolis; Edificações, em Formosa; Inteligência Artificial, em Inhumas; Automação Industrial, em Itumbiara; Meio Ambiente, em Senador Canedo; e Análises Clínicas e Biocombustíveis, em Quirinópolis.

A lista completa de cursos, os documentos exigidos e o cronograma estão no edital da seleção para cursos técnicos integrados do IFG.



