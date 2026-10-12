Corpo de Bombeiros Vista do Lago das Brisas, reservatório que banha municípios como Itumbiara e Buriti Alegre, no sul de Goiás

Menos de uma semana após uma tempestade virar duas embarcações no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, um barco de pesca ficou parcialmente submerso em outro trecho do reservatório, em Itumbiara, no sul de Goiás. Os ocupantes foram transferidos para outra embarcação e chegaram em segurança à margem.

O Lago das Brisa s é um reservatório artificial formado pelo represamento do rio Paranaíba para a Usina Hidrelétrica de Itumbiara. Suas águas banham vários municípios, entre eles Itumbiara e Buriti Alegre, onde os acidentes ocorreram em áreas diferentes e em fins de semana consecutivos.



Além do naufrágio parcial, três pessoas que passeavam de caiaque na região de Itumbiara precisaram ser resgatadas por familiares após se abrigarem em uma ilha no sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as duas ocorrências daquela noite envolveram 11 pessoas. Ninguém ficou ferido.

Dois barcos viraram após rajadas de vento

No caso da pescaria, oito pessoas de três famílias estavam distribuídas em dois barcos. As fortes rajadas de vento e a agitação da água provocaram o naufrágio parcial de uma das embarcações. Os ocupantes passaram para o segundo barco, usado para levá-los até a margem.

Na outra ocorrência, três integrantes de uma mesma família foram surpreendidos pela mudança nas condições do tempo durante um passeio de caiaque. Como estavam próximos à Ilha da Pedra, conseguiram chegar ao local e se abrigar até serem buscados por familiares em uma moto aquática.

De acordo com a corporação, todos os envolvidos nas duas ocorrências utilizavam coletes salva-vidas. As equipes do 6º Batalhão Bombeiro Militar prestaram apoio em terra, sem necessidade de atuação direta da equipe náutica nos resgates. Houve apenas danos materiais.

Ocorrência anterior em Buriti Alegre

No fim de semana anterior, uma tempestade já havia provocado acidentes com duas embarcações no mesmo lago, na região do povoado de Corumbazul, em Buriti Alegre. Dois homens que estavam em um caiaque caíram na água e foram localizados pelos bombeiros em uma ilha, a aproximadamente 12 quilômetros do ponto de embarque.

Corpo de Bombeiros Bombeiros resgatam vítimas de acidente em lago de Buriti Alegre





Naquela ocorrência, uma segunda embarcação, com quatro adultos e duas crianças, também virou. Os seis ocupantes usavam coletes salva-vidas e conseguiram chegar à margem. Já os dois homens encontrados na ilha apresentavam sinais iniciais de hipotermia e receberam os primeiros atendimentos da equipe de resgate. As buscas ocorreram à noite, sob chuva, ventos fortes e baixa visibilidade.

Após os novos episódios, o CBMGO orientou os navegantes a acompanhar as condições meteorológicas, utilizar coletes salva-vidas e evitar sair com embarcações durante ventos fortes e agitação intensa da água.



