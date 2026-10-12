Alex Malheiros Monumentos no Bosque dos Buritis homenageam luta contra a ditadura e união dos povos

Uma ampulheta que guarda terras de diferentes países e uma esfera de aço que homenageia 15 mortos e desaparecidos políticos ligados a Goiás fazem parte da paisagem do Bosque dos Buritis e de seu entorno, no Setor Oeste, em Goiânia. São o Monumento à Paz Mundial, criado pelo artista plástico Siron Franco, e o Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Luta Contra a Ditadura Militar, do arquiteto Marcus Sales Gebrim. Suas formas e materiais carregam significados que ajudam a compreender as duas obras.

Dentro do bosque, o Monumento à Paz Mundial tem aproximadamente cinco metros de altura e pesa cerca de 50 tonelada s. Feita de concreto e vidro, a estrutura concebida por Siron reúne porções de solo de diferentes partes do mundo, em uma representação da possibilidade de convivência pacífica entre os povos.

Na parte central, compartimentos de vidro separados por faixas coloridas abrigam amostras de terra dos cinco continentes. Um compartimento maior contém solos misturados. A reunião dessas terras materializa a ideia de uma humanidade que compartilha o mesmo planeta, enquanto o formato de ampulheta remete à urgência de alcançar a paz.

Alex Malheiros Uma ampulheta que guarda terras de diferentes países no centro do Bosque dos Buritis





A obra foi encomendada pela Comunidade Internacional Bahá’í, ligada à religião que defende a unidade da humanidade. Na estrutura, uma inscrição apresenta uma mensagem de Bahá’u’lláh, fundador da fé, sobre a Terra como um único país e os seres humanos como seus cidadãos.

A ampulheta não foi a primeira solução imaginada pelo artista, mas a forma final veio através de um período de pesquisa e estudo. O monumento foi inaugurado em 20 de setembro de 1988, durante o II Simpósio Nacional da Paz na Era Nuclear.

Monumento à memória da luta contra a ditadura

Em frente ao bosque, na Avenida Assis Chateaubriand, próximo ao encontro com a via Dona Gercina Borges, o Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Luta Contra a Ditadura Militar mantém a memória de vítimas da repressão. A obra foi inaugurada em 27 de agosto de 2004, durante a gestão do então prefeito Pedro Wilson, e seu projeto foi escolhido por concurso público.

Alex Malheiros O Monumento aos Mortos e Desaparecidos na Luta Contra a Ditadura Militar mantém a memória de vítimas da repressão





A esfera é formada por 15 lâminas de aço, cada uma correspondente a uma pessoa homenageada. Entre os nomes estão Honestino Monteiro Guimarães, José Porfírio de Souza, Maria Augusta Thomaz e Marco Antônio Dias Batista. A homenagem contempla pessoas nascidas em Goiás ou que tiveram suas trajetórias vinculadas ao estado.

Autor do projeto, Marcus Sales Gebrim explicou que utilizou aço corten, material que conferia originalmente à escultura uma coloração terrosa.

Em entrevista à pesquisadora Kelly Cristina Pereira Gondim, o arquiteto relacionou a forma esférica ao planeta Terra e à dimensão coletiva dos ideais de justiça e liberdade defendidos pelos homenageados.

A concepção artística também previa água e fogo. A água deveria escorrer do alto da esfera, percorrer suas partes e chegar a um espelho d’água. Representaria, ao mesmo tempo, a vida e as lágrimas pela perda das vítimas. No interior, uma chama simbolizaria a permanência dos ideais de democracia e liberdade, conforme o memorial do projeto.



