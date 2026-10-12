Divulgação/PCSC A pistola 9mm apreendida e a janela da casa atingida pelo disparo

Um adolescente de 13 anos foi atingido por um tiro no rosto e socorrido em estado grave na tarde de sábado (10), em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina a o Ministério Público (MP- SC), outro menor, também de 13 anos, acessou uma pistola calibre 9 milímetros do pai, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), e acabou disparando acidentalmente contra o colega. As informações foram divulgadas pelo portal ND+.

O menino baleado foi socorrido em estado grave pelo Serviço Aeropolicial (Saer) e levado ao Hospital Regional do Oeste, onde passou por cirurgia. Ainda não há atualização sobre seu estado de saúde.

Já o garoto que teria disparado o tiro foi internado provisoriamente, segundo o MP-SC, e é investigado por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

Além da internação provisória, o MPSC pediu uma avaliação psicossocial e o acompanhamento psicológico do adolescente internado, além de atendimento psicológico para os pais. O órgão também solicitou a continuidade das investigações, exames periciais e o prontuário médico da vítima. Todos os pedidos foram aceitos pela Justiça.

O pai não estava em casa no momento do disparo. Ele também é investigado, em tese, por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) fixa que todas as pessoas menores de 18 anos de idade são penalmente inimputáveis. A legislação estabelece uma responsabilização para casos envolvendo crianças e adolescentes: o ato infracional.

Disparo acidental

A defesa do adolescente investigado afirmou, em nota, que o disparo foi acidental, que os dois jovens eram melhores amigos e que brincavam quando o episódio aconteceu.





Disse ainda que o adolescente que manuseava a arma chamou vizinhos em busca de socorro logo após o disparo. A família manifestou solidariedade à vítima e aos familiares, disse receber com serenidade a decisão judicial e declarou confiar no Judiciário.

A investigação deve esclarecer as circunstâncias do disparo. Durante diligências na residência, a polícia também apreendeu uma pistola Taurus PT92, uma carabina Puma calibre .357, carregadores e munições.