Divulgação/ PRF Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté

Um homem foi preso após atropelar três romeiros na madrugada deste domingo (11), em Taubaté, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 4h10.

Segundo relatos colhidos no local, o motorista de um VW Gol entrou no recuo de um ponto de ônibus e atingiu as três vítimas, que estavam fora da faixa de rolamento. Os romeiros usavam coletes refletivos, e havia grande circulação de pessoas caminhando pelo acostamento.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor se recusou inicialmente a fazer o teste do bafômetro e admitiu ter consumido cerveja. No veículo, os agentes encontraram uma garrafa de bebida alcoólica parcialmente consumida e um copo com bebida.

O motorista foi levado pela equipe da PRF à delegacia, onde aceitou realizar o teste do bafômetro. O resultado foi de 0,66 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite de 0,33 mg/l que caracteriza crime de trânsito. Diante das evidências, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante.

Duas das vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Taubaté e receberam alta médica. A terceira sofreu lesões aparentemente leves na mão.