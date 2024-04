Everaldo Silva/TV Globo Motorista fugiu após o atropelamento no Grande Recife nesse domingo (31)

Subiu para seis o número de vítimas fatais no atropelamento em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por um micro-ônibus. O acidente, que deixou outras 26 pessoas feridas, aconteceu na tarde desse domingo de Páscoa (31), durante uma procissão religiosa.

Fiéis da Paróquia do Perpétuo Socorro realizavam a caminhada Cristo Vive. O motorista do micro-ônibus teria perdido o controle quando descia uma ladeira, não conseguindo desviar e atingindo as vítimas.

As mortes foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Até o momento, apenas o nome de uma das vítimas foi divulgado. As seis pessoas que tiveram a morte confirmada foram:

Edson Maurício Barbosa, de 52 anos;

de 52 anos; Um idoso de 68 anos, que morreu na UPA da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife;

Quatro mulheres de 21, 51, 53 e 66 anos: duas delas morreram antes do atendimento médico, uma no Hospital da Restauração e outra na UPA da Lagoa Encantada, Zona Sul do Recife.

Das demais 26 pessoas feridas, 11 tiveram alta e 15 continuam internadas, segundo a SES.

São dez feridos com idade entre 5 e 67 anos – todos em estado grave; três mulheres com quadro clínico estável no Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho; e dois pacientes (um homem de 47 anos e uma mulher de 59 anos) com quadro clínico estável na UPA da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana.

O atropelamento

O micro-ônibus fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, circulava com autorização do município para a realização do transporte complementar e levava passageiros no momento do acidente, que teria acontecido por falta de freio do ônibus, segundo informações preliminares.

O motorista fugiu após atropelar os fiéis, mas foi identificado pela Prefeitura. Nesta segunda-feira (1º), ele prestou depoimento na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e foi liberado.

O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado às 17h09. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado minutos antes, às 16h57, e enviou 10 ambulâncias das cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e de Moreno. O caso é investigado pela Delegacia de Plantão de Prazeres.

